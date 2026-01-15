Presidente Boric respalda a Gustavo Gatica tras absolución de Claudio Crespo y afirma que “no puede haber impunidad”

El Presidente cuestionó el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo y sostuvo que, desde los principios, el caso debe tener justicia, pese a respetar la independencia judicial.

El Presidente Gabriel Boric expresó un respaldo explícito a Gustavo Gatica tras la absolución del excarabinero Claudio Crespo, en el marco del caso por las lesiones que dejaron ciego al joven durante una manifestación en noviembre de 2019. El Mandatario sostuvo que, más allá del fallo judicial, en este caso “debe haber justicia”.

Las declaraciones se dieron durante la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, instancia en la que el jefe de Estado volvió a referirse a la resolución del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Boric cuestionó el resultado del fallo que, si bien dio por acreditado que Crespo efectuó el disparo que dejó ciego a Gatica, lo absolvió de los cargos por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

“Como Presidente de la República no me corresponde referirme a los detalles del fallo, cuyas características específicas conoceremos cuando se conozca la sentencia. Pero sí tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón y decir que en este caso debe haber justicia”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad”.

Respaldo a la víctima y su familia

El Mandatario destacó que el propio tribunal dio por probado que el disparo fue efectuado por el excarabinero y envió un mensaje directo a la víctima.

“Nuestro abrazo, nuestro respeto a Gustavo y a su familia”, señaló Boric, reforzando la postura del Gobierno en medio de la controversia política que se abrió tras la absolución.