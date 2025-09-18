Boric reflexiona sobre la independencia y hace un llamado a la unidad nacional: “Estamos caminando sobre hombros de gigantes”

En su discurso por el último 18 de septiembre en La Moneda, el presidente Gabriel Boric recordó los hitos de la independencia de Chile, destacó el rol de los próceres y la participación de mujeres anónimas, y llamó a la unidad y continuidad del país en un año electoral.

El presidente Gabriel Boric conmemoró este jueves las Fiestas Patrias, recordando los hitos históricos que marcaron la independencia de Chile y subrayando la importancia de la unidad y la continuidad en la construcción del país.

En su discurso, el mandatario reflexionó sobre los orígenes del 18 de septiembre de 1810, cuando se conformó la Primera Junta de Gobierno a partir de una instrucción de Cádiz.

“Eran pocos los que creían realmente en la independencia de Chile. Se hablaba de autonomía, pero algunos ya empezaban a imaginar y conspirar por emanciparse y tomar nuestro destino en nuestras propias manos”, señaló.

Boric repasó los primeros años de la Patria Vieja y la gesta de los próceres, recordando figuras como O’Higgins, los hermanos Carrera y Manuel Bulnes, quien llegó a enfrentarse a su propio padre en batalla. También destacó la participación de mujeres anónimas que, pese a no ser reconocidas en la historiografía de la época, fueron fundamentales para la independencia.

El presidente recordó la consolidación de la independencia tras la batalla de Chacabuco en 1817 y la posterior firma de la Declaración de Independencia en 1818. Resaltó además la visión continental de los próceres, mencionando que Bernardo O’Higgins destinó recursos para crear la Armada Libertadora que contribuyó a la independencia de Perú.

“Hemos logrado la independencia con gran esfuerzo y, aunque el camino no fue fácil —con guerras posteriores y desafíos internos—, hoy podemos mirar nuestro país con orgullo. Somos una nación relativamente joven, pero con logros significativos”, enfatizó Boric.

El mandatario también vinculó la historia con la actualidad, señalando que la perspectiva histórica es clave en un año electoral y resaltando que los cambios son necesarios para asegurar la continuidad. “Estamos caminando sobre hombros de gigantes. Es importante reconocerlo y valorar la patria que hemos construido juntos”, agregó.

Finalmente, Boric destacó su orgullo por el país tras recorrer Chile de norte a sur y dialogar con la diversidad del territorio.

“Este siendo nuestro último 18 de septiembre en La Moneda, vale la pena sentirse orgulloso por lo logrado y hacer un llamado a la unidad nacional, en el sentido más profundo de pertenecer a una misma comunidad y forjar juntos nuestro destino común”, concluyó.