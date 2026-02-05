Boric reconoce tardanza en viviendas de emergencia para damnificados por incendios: “Hemos exigido a Senapred que se apure el tranco”

El mandatario Gabriel Boric señaló que, ante las críticas por la tardanza en la instalación de viviendas de emergencia, “quiero decirles que creo que tienen razón”, por lo que ha instruido a Senapred a incorporar nuevos proveedores.

En el marco de su gira por la Región de Aysén, el Presidente Gabriel Boric reconoció la tardanza en la entrega de ayudas a las familias afectadas de la zona centro-sur por los siniestros ocurridos durante enero.

En ese contexto, señaló que se encuentra trabajando a tiempo completo en todas las tareas que demanda su cargo. Sin embargo, subrayó: “No me olvido de Penco, de Tomé y de Concepción. No me olvido tampoco ni de Ñuble ni de La Araucanía, donde sufrieron incendios”.

Y recalcó: “Por eso quiero decirles que, ante las críticas, en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud en la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón, fíjense. Acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante”.

Desde su perspectiva, existe un “cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tienen que ver desde la calidad del terreno hasta los proveedores”.

Ante esta situación, informó que “hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco”, y concluyó que, independientemente de los cuestionamientos en la arista política, lo importante es centrarse en las demandas de las personas afectadas, que necesitan salir adelante en estos momentos.