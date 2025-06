Boric sincera “duro” quiebre de confianzas por casos que involucran a Monsalve y Larraín: “Traspasaron todos los límites”

El Presidente abordó el caso ProCultura y la investigación contra su exsubsecretario, señalando que la actividad detectada en su teléfono es “absolutamente inaceptable” y reafirmando que no debe haber impunidad.

El Presidente Gabriel Boric se refirió este martes al caso ProCultura y a las investigaciones que involucran a Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, y al director de la fundación, Alberto Larraín, con énfasis en la dimensión política y personal que ambos representan para su administración.

En entrevista con Tele13 Radio, el Mandatario sinceró su sentir frente a las consecuencias del caso: “Es muy duro cuando personas a las que uno deposita la confianza se traspasan todos los límites como son los casos de los que estamos hablando”, dijo.

Boric subrayó que la actividad hallada en el teléfono de Monsalve es “absolutamente inaceptable” y enfatizó que “no hay justificación alguna y la justicia tiene que actuar”.

Respecto a la posibilidad de que la fundación de Larraín esté vinculada con financiamiento irregular de la política, fue enfático: “Todos quienes cometieron delitos tienen que hacerse responsables ante la ley (…) no puede haber manto de impunidad”.

El Presidente destacó que en Chile “las instituciones funcionan”, valorando que el Tribunal de Garantía haya rechazado una solicitud del fiscal Patricio Cooper para interceptar su teléfono: “Si todas las conversaciones privadas pasan a ser públicas, se acaba la democracia”, advirtió.

Sobre Larraín, aclaró que actualmente no mantiene contacto con él, aunque trabajaron juntos durante su etapa como diputado en temas de infancia y salud mental: “Yo no hablo, no tengo contacto con él”, señaló.

Finalmente, reflexionó sobre la tensión entre confianza y gobernabilidad: “Hay gente que te invita a ser siempre desconfiado, y cuando uno empieza a desconfiar de todo, se acaba un poco la convivencia”.