Así fue la llegada del Presidente Boric al Te Deum ecuménico

El Mandatario inició su traslado desde La Moneda hacia la Catedral Metropolitana en el tradicional Ford Galaxy para asistir al Te Deum ecuménico, acto que forma parte del calendario de Fiestas Patrias.

En el marco de las actividades de Fiestas Patrias, el Presidente Gabriel Boric concurrió al Te Deum ecuménico en la Catedral Metropolitana de Santiago, una tradición republicana que convoca a autoridades y representantes de diversas confesiones religiosas.

Según se informó durante la transmisión, el Mandatario llegó primero a La Moneda y luego inició su traslado hacia el templo en el Ford Galaxy, vehículo histórico que la Presidencia utiliza en ceremonias de este tipo.

A su arribo a la Catedral de Santiago, el jefe de Estado se sumó al protocolo dispuesto para la ceremonia y tomó ubicación en el sector reservado para las máximas autoridades, en una jornada marcada por el carácter ecuménico del oficio.

Dentro, se dio abrazos y apretones de manos con personeros de todo el espectro político.

Previo al inicio del servicio religioso, ingresaron otros invitados y candidatos presidenciales que confirmaron asistencia. La organización mantuvo un despliegue especial en los accesos, acorde al aforo y a las medidas de seguridad propias del evento.