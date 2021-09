Este martes cuatro de los siete candidatos presidenciales se vieron las caras en el Foro Anual de la Industria Asimet.

Los asistentes fueron Gabriel Boric, José Antonio Kast, Marco Enríquez-Ominami y Sebastián Sichel, que debatieron sobre sus propuestas en materias de empleo y como enfrentarán la actual crisis económica provocada por la pandemia.

Por un lado, el candidato del Partido Republicano respondió a un emplazamiento de su par del PRO y cuestionó su admiración por el gobierno de Argentina.

“Me llama la atención que Marco Enríquez diga que acá hay dos que votaron por Sebastián Piñera: hay uno que está arrepentido y otro que es continuista. Pero hay otros como usted, que avala lo que está pasando en Argentina y se anda abrazando con su presidente que está destruyendo el país”, aseguró Kast.

Sin embargo, ME-O no quiso contestar ese tema y se enfocó en explicar su visión del tipo de industria que implementaría en su futuro gobierno. “Uruguay es un país donde hay más ganado que personas, y ellos venden 800 millones de dólares al año en software. Entonces porque Chile tiene que vender cobre, salmón y madera. Tiene que haber un Estado que al largo plazo se preocupe y al corto proteja“, explicó.

Mientras que la carta del conglomerado Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, no respondió a las acusaciones que recibió en el foro, y prefirió explicar como plantearía el rol del Estado. “La Fibra Óptica Austral es una tremenda inversión, pero hoy no puede llegar a los ciudadanos de los territorios más aislados, como puerto Williams o Porvenir, porque para las empresas no es rentable. Ahí el Estado tiene que jugar un rol importante de colaboración y no necesariamente de reemplazo“, afirmó.

Por último, el abanderado de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, siguió la misma estrategia de Boric y anticipó que en un eventual gobierno tiene pensado crear el “Ministerio de Industria”. “El de Economía como está hoy es tierra de nadie porque no tiene un rol real en nuestro sector. Hay que transformarlo para que genere una estrategia sistémica que se requiere para resolver brechas”.

Las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales se llevarán a cabo el domingo 21 de noviembre.