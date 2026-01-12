País gabriel boric

Boric en Congreso Futuro: “Si yo me quedara con las cuñas de Kast en ICARE, no podríamos conversar”

Por CNN Chile

12.01.2026 / 11:21

En la inauguración del evento, el presidente chileno llamó a transparentar los principios éticos tras la IA, reconociendo al mismo tiempo sus beneficios en seguridad pública.

En la inauguración de Congreso Futuro 2026, el presidente Gabriel Boric alertó sobre los riesgos democráticos de delegar decisiones críticas en sistemas automatizados sin una debida deliberación humana.

Desde el ex Congreso Nacional, el mandatario afirmó que “no toda delegación es necesariamente progreso” y que algunas pueden convertirse en “renuncias morales”, al reducir la transparencia y limitar la rendición de cuentas, esencia de la democracia.

Un llamado a la ética en la inteligencia artificial

Sin adoptar un tono catastrófico, Boric reconoció el enorme potencial de la IA, citando su uso exitoso con Carabineros y la PDI para recuperar autos robados y enfrentar el crimen organizado.

El problema, subrayó, no es el uso de la tecnología, sino que “esas decisiones se tomen sin explicitar qué principios las orientan”. Dirigió su reflexión hacia la educación, un espacio donde la sociedad se reconoce como iguales, y criticó la inercia en los modos de aprendizaje, que aún replican modelos del siglo XX.

Una invitación al diálogo

Finalmente, el mandatario afirmó: “No pensemos siempre, y esto es un mensaje en particular para nosotros quienes estamos en política, en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte, o quedarnos con la cuña que descontextualiza. Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en ICARE, las que publicaron los medios, no podríamos conversar casi”.

Sin embargo, Boric llamó al diálogo afirmando que cree “que el espíritu de lo que dice y lo que ha dicho acá es mucho más constructivo. Lo invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna”. 

