El duro emplazamiento del Presidente Boric al oficialismo alta tensión interna: “De una vez por todas, pónganse a la altura”

En La Moneda, y en el marco de anuncios por ayudas tempranas tras los incendios en el sur, el Presidente pidió a los partidos evitar “peleas” y “declaraciones cruzadas”, y defendió el despliegue del Estado ante cuestionamientos por la respuesta a la emergencia.

El Presidente Gabriel Boric llamó este viernes 23 de enero a los partidos políticos a “ponerse a la altura de la situación”, en medio de las tensiones internas del oficialismo y tras críticas desde el Socialismo Democrático. El Mandatario hizo el emplazamiento en un punto de prensa en La Moneda, convocado para informar sobre ayudas tempranas destinadas a personas damnificadas por los incendios en Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Consultado por la reunión del Socialismo Democrático —convocada sin el Frente Amplio ni el Partido Comunista— y por cuestionamientos sobre el rol del Ejecutivo ante la fractura oficialista, Boric sostuvo que el Gobierno concentra esfuerzos en la emergencia.

“La gente no quiere ver peleas”

“Acá hay una situación muy clara. (…) El Ejecutivo, en pleno, está dedicado a estar donde se necesita para los ciudadanos afectados por la catástrofe”, afirmó el Presidente, antes de dirigir un mensaje a los partidos.

“Yo lo que le pido a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, es que se pongan a la altura de la situación”, señaló. Luego agregó: “La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. (…) Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura”.

Boric también respondió a cuestionamientos por la respuesta estatal a la emergencia, mencionados en la misma instancia. Afirmó que el Gobierno ha estado en terreno con alcaldes y que ha destinado autoridades y equipos regionales a las zonas afectadas.

“Nosotros hemos estado prácticamente todos los días en terreno con los alcaldes (…) hemos destinado ministros, subsecretarios, además de todos los equipos regionales en terreno”, sostuvo.

“Cuando alguien dice que no se ha hecho nada…”

El Presidente planteó que críticas generales a la respuesta no se limitan al Gobierno. “Debo recordar que el Estado son muchas instituciones. Cuando alguien dice que aquí no se ha hecho nada o se ha hecho mal, no está atacando al gobierno, está hablándole también a las Fuerzas Armadas (…) a la gente de Senapred (…) a los municipios”, afirmó.

Al cierre, recalcó que, a su juicio, el foco institucional debe permanecer en la emergencia y en el trabajo desplegado en las regiones afectadas. “Ahí es donde hay que estar. Siempre va a haber quienes prefieran criticar que aportar”, señaló.