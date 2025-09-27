Boric declara ante Fiscalía por fallida compra de casa de Allende: “Jamás fui advertido de una posible inhabilidad”

En su testimonio, defendió la intención patrimonial del proyecto, descartó presiones políticas y negó haber intervenido en aspectos técnicos o financieros de la operación, que hoy es investigada por el Ministerio Público.

Esta semana, el Presidente Gabriel Boric compareció ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la investigación que revisa la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

En su declaración, el mandatario aseguró que “jamás fui advertido de una posible inhabilidad constitucional” que impedía la operación.

El surgimiento de la idea y la conversación con la exsenadora Isabel Allende

Según consignó El Mercurio, Boric relató que, desde 2022, comenzó a madurar la idea de salvaguardar inmuebles presidenciales, como los de Allende y Aylwin, y que mantiene esa convicción hasta hoy.

Sin embargo, enfatizó que nunca participó en negociaciones técnicas: “Jamás hablé de precios ni de valores; nunca tuve conocimiento de las tasaciones”.

“Con la senadora Allende conversamos la idea de preservar patrimonialmente la casa del presidente Allende. Nunca conversamos de la adquisición, y ni la senadora ni nadie de su familia ejerció nunca presión para la adquisición de la casa”, indicó.

Además, fue tajante al descartar que “las exautoridades implicadas hubiesen presionado a algún funcionario público para acelerar o intervenir de alguna forma en el proceso de la compra de las casas presidenciales”.

Presidente niega que le hayan informado de posible inhabilidad

Al ser interrogado sobre si alguien le comunicó la eventual restricción legal por relación familiar —la ministra de Defensa era pariente del expresidente Allende—, Boric respondió: “Jamás nadie me informó de la inhabilidad constitucional”.

Fue recién el 2 de enero de 2025, mientras estaba en la Antártica, cuando su jefe de gabinete, Carlos Durán, le comunicó los riesgos que enfrentaba el proceso. Acto seguido, ordenó detener cualquier avance.

“En ese momento estaba con la ministra Fernández como parte de la comitiva”, dijo.

Aunque descartó presiones de exautoridades para acelerar la compra, el mandatario reconoció que era consciente de los cuestionamientos que podría generar: “Siempre supe que esto generaría debate político”.

La fiscalía continúa investigando en medio del escándalo.