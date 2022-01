Para la tarde de este domingo 23 de diciembre estaba programado el encuentro entre Universidad Católica y Colo Colo en el Estadio Ester Roa de Concepción. Sin embargo los organizadores se vieron en la obligación de suspender temporalmente el partido, debido a altercados entre los barristas de ambos equipos.

De esta forma, el duelo por la Supercopa quedó paralizado al minuto 34, cuando los enfrentamientos entre los hinchas se hicieron insostenibles. Incluso, debió llegar personal de Carabineros hasta el recinto para atender el incidente.

Luego, el árbitro José Cabero ordenó que ambas escuadras se fueran a los camarines. Al momento de la detención el marcador estaba empatado sin goles, con Colo Colo mostrando el dominio sobre un irregular elenco de la franja cruzada.

La cita deportiva se retomó varios minutos después, cuando la situación fue controlada, por lo que no fue necesario agendar una nueva fecha y la competencia pudo continuar su curso.

A esta situación se refirió el propio presidente electo, Gabriel Boric, quien momentos antes había celebrado el regreso del fútbol en los estadios desde su cuenta de Twitter.

Que lindo que vuelva el fúbol! 🥰⚪🔵 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 23, 2022

Tras los enfrentamientos, el futuro mandatario emplazó a las hinchadas, acusando que “se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien”