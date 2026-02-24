Boric dice que cable submarino se encuentra en “evaluación”: “Las decisiones se toman en función del mejor interés de Chile”

El mandatario enfatizó que, en su administración, todas las decisiones se adoptan considerando el “mejor interés de Chile y su gente”, respetando la legislación nacional.

El presidente Gabriel Boric se refirió al proyecto de cable submarino que conectaría a Chile con China, asegurando que la iniciativa “se encuentra actualmente en evaluación conforme a la institucionalidad vigente en el país” para este tipo de proyectos.

Según explicó el mandatario a través de X: “Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades”.

El presidente enfatizó que, en su administración, todas las decisiones se adoptan considerando el “mejor interés de Chile y su gente”, respetando la legislación nacional, el principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo que ha caracterizado la política exterior chilena como una política de Estado.

“Es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo. Así será”, puntualizó