Bomberos realiza procedimiento de emergencia por emanación de gas en sector de Recoleta

Hay restricción de tránsito en el sector de Antonia López de Bello con Pío Nono.

Bomberos se encuentra realizando un procedimiento en la comuna de Recoleta (Región Metropolitana) debido a una emanación de gas.

La emergencia ocurre en el sector de Antonia López de Bello con Pío Nono.

Simón Araya Soto, voluntario de la 4° Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó que bomberos fue requerido por una fuga de gas que “se debe a una rotura de cañería en vía pública por trabajos”.

Al llegar al lugar, los voluntarios dieron cuenta de “niveles altos de concentración de gas”, por lo que se procedió a la evacuación de al menos 50 metros a la redonda por la calle Pío Nono “para la seguridad de las personas”.

Alrededor de 20 locales comerciales y 100 personas fueron evacuadas del lugar.

“La cañería ya se encuentra obturada; sin embargo, la emergencia aún no se encuentra superada, ya que estamos en un proceso de latencia, es decir, para que el gas que se pueda encontrar en los alrededores pueda ventilarse de forma adecuada y cada uno de los propietarios o la gente que pasa por el lugar pueda estar en buenas condiciones”, añadió Araya.

Asimismo, señaló que la recomendación a las personas de la zona es “no encender ninguna luz y dar la priorización a abrir todas las ventanas y puertas que pueda tener el local comercial, la casa o el departamento” y “esperar unos 25 o 30 minutos (para) que pueda salir la totalidad del gas que se pudiese haber concentrado mientras estuvo en fuga”.

La plataforma Transporte Informa comunicó que hay restricción de tránsito en Antonia López de Bello con Pío Nono.

Personal de seguridad municipal de Recoleta está realizando el desvío.

Se recomendó optar por transitar por la calle Ernesto Pinto Lagarrigue.