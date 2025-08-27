Bomberos explica por qué se demoró el rescate del auto que cayó al canal San Carlos

El capitán de la 11ª Compañía de Ñuñoa señaló que la prioridad fue resguardar la seguridad del equipo y de los afectados, ya que la corriente del canal podía arrastrar a los rescatistas. El operativo se postergó hasta la mañana siguiente.

El accidente ocurrido en La Florida, donde un automóvil cayó al canal San Carlos, generó dudas sobre la demora en el retiro del vehículo, que permaneció sumergido durante varias horas. Finalmente, Bomberos aclaró los motivos detrás del procedimiento.

Efraín Cerda, capitán de la 11ª Compañía de Bomberos de Ñuñoa, explicó que la prioridad era proteger la vida de los rescatistas y de los jóvenes que iban en el auto, quienes lograron salir a tiempo sin lesiones graves. “La prioridad era la seguridad de Bomberos, así que no dedicamos varias horas a instalar líneas de seguridad en el cauce, en caso de que la corriente arrastrara algún voluntario al agua”, indicó.

El oficial detalló que se evaluó la fuerza del caudal y la complejidad del terreno antes de intervenir. Por esa razón, el rescate del automóvil se coordinó para la mañana del día siguiente, cuando las condiciones eran más seguras. “Era un auto que minutos antes había caído a las torrentosas aguas. Como la pareja no tenía lesiones, las autoridades coordinaron el rescate del auto para la mañana”, agregó.

Bomberos precisó que se desplegaron alrededor de 30 voluntarios en el lugar y que el operativo se extendió por unas 15 horas, hasta lograr retirar el vehículo con la ayuda de una grúa.

El accidente ocurrió en la madrugada del martes, cuando una pareja perdió el control del auto y cayó al canal. Ambos fueron rescatados a tiempo y atendidos por personal del SAMU con lesiones leves.