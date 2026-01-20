Bomberos de Angol denuncian amenazas y disparos durante combate de incendio forestal

Bomberos de Angol informaron que voluntarios fueron amenazados y atacados con disparos mientras combatían un incendio forestal en el sector Colonia Manuel Rodríguez, lo que obligó al retiro total del personal por falta de condiciones de seguridad.

El Cuerpo de Bomberos de Angol informó que debió suspender sus labores y retirar a la totalidad de su personal mientras combatía un incendio forestal en el sector Colonia Manuel Rodríguez, luego de registrarse graves incidentes que pusieron en riesgo la seguridad de los voluntarios.

Según detalló la institución mediante un comunicado público, durante el trabajo en una segunda alarma de incendio —en el que participaban unidades locales y apoyo proveniente de las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos— los equipos de emergencia fueron objeto de amenazas directas por parte de personas presentes en el lugar, además de disparos con armas de fuego.

Desde Bomberos precisaron que estos hechos no solo incluyeron el uso de armas, sino también daños a un vehículo perteneciente a la fuerza de tarea de la Región de Los Ríos, configurando un escenario de riesgo inminente para la integridad física de los voluntarios y del personal de apoyo.

La situación se conoció públicamente luego de que el Presidente Gabriel Boric condenara los ataques a través de su cuenta en la red social X, donde inicialmente se refirió a una agresión con piedras contra un carro de Bomberos que participaba en el combate del fuego.

En Angol un grupo de delincuentes apedreó un carro de bomberos que estaba combatiendo incendios. Miserables. Hemos dispuesto la presencia de COP y FFAA en el sector y el JEDENA tiene toda la facultad de decretar restricciones a la libertad de movimiento donde evalúe que… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 20, 2026

Posteriormente, la versión oficial de la institución de emergencia dio cuenta de un nivel de violencia mayor.

Ante este contexto, Bomberos de Angol explicó que, si bien su labor fundamental es la protección de vidas y bienes, esta no puede desarrollarse bajo condiciones que impliquen riesgos graves e inaceptables para sus voluntarios, razón por la cual se resolvió retirar completamente al personal y los equipos desde el lugar del siniestro.

Finalmente, la institución lamentó profundamente lo ocurrido y reiteró su compromiso con la comunidad, subrayando que dicho compromiso solo puede cumplirse cuando existen condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de las labores de emergencia.