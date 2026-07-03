Bomberos combate un incendio en un local comercial de Santiago Centro: Se observa una columna de humo desde distintas comunas de la Región Metropolitana

Durante la tarde de este viernes, el Cuerpo de Bomberos de Santiago combate un incendio en un local comercial ubicado en Santiago Centro.

El siniestro se registró en un recinto comercial ubicado en la intersección de Abate Molina con la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins. Debido a la emergencia, se encuentra suspendido el tránsito por la Alameda en dirección al oriente. En ese contexto, el flujo vehicular está siendo desviado por Toro Mazote y avenida Padre Alberto Hurtado, según informó Transporte Informa.

A esta hora, se aprecia una importante columna de humo desde distintos sectores de la Región Metropolitana.

Cabe mencionar que se registra una alta congestión vehicular en dirección al sector de los terminales de buses.

Actualización (18:05). Se mantiene el tránsito SUSPENDIDO en Alameda al oriente, altura de Abate Molina, debido a control de incendio en local comercial en este punto. Se aprecia una columna de humo importante desde diferentes sectores de la RM. ALTA CONGESTIÓN hacia sector de… pic.twitter.com/uu0h2CRcMT — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 3, 2026

Actualización (17:40). Consolidado de desvíos por incendio en local comercial en Alameda/Abate Molina en #Santiago

➡️Tránsito de Alameda al oriente es desviado por Toro Mazote y Av. Padre Alberto Hurtado al sur para servicios @Red_Movilidad y por Exposición al sur para… https://t.co/jBpIfdsnMl pic.twitter.com/w8lIsFCJWG — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 3, 2026

Ahora (16:55) restricción de pistas en Alameda al oriente, altura de Abate Molina, debido a procedimiento de bomberos por incendio estructural declarado en local comercial. Prefiera vías alternativas por trabajos de equipos de emergencia #Santiago pic.twitter.com/FmWFnRUn9d — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 3, 2026

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 13 Compañías ante 2ª Alarma de #Incendio que afecta local comercial en Abate Molina y Av. Libertador Bernardo O’Higgins, en la comuna de #Santiago.@Comandantecbs@Muni_Stgo pic.twitter.com/CpG3QBbgp4 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) July 3, 2026