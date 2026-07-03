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Bomberos combate un incendio en un local comercial de Santiago Centro: Se observa una columna de humo desde distintas comunas de la Región Metropolitana

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Durante la tarde de este viernes, el Cuerpo de Bomberos de Santiago combate un incendio en un local comercial ubicado en Santiago Centro.

El siniestro se registró en un recinto comercial ubicado en la intersección de Abate Molina con la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins. Debido a la emergencia, se encuentra suspendido el tránsito por la Alameda en dirección al oriente. En ese contexto, el flujo vehicular está siendo desviado por Toro Mazote y avenida Padre Alberto Hurtado, según informó Transporte Informa.

A esta hora, se aprecia una importante columna de humo desde distintos sectores de la Región Metropolitana.

Cabe mencionar que se registra una alta congestión vehicular en dirección al sector de los terminales de buses.

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