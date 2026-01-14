¿Bombero pirómano?: Juzgado de Garantía de Coronel deja en prisión preventiva a voluntario acusado de iniciar incendio forestal

El imputado pertenecía a la Novena Compañía de Bomberos de Coronel en el momento en que habría provocado el incendio, el martes 6 de enero.

El Juzgado de Garantía de Coronel dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a I.B.V.S., imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de incendio.

Según lo informado por el Poder Judicial, dicho siniestro se produjo el pasado martes 6 de enero, en la comuna de la Región del Biobío.

En la audiencia de formalización, el magistrado Daniel Ortiz Pérez ordenó el ingreso en prisión de I.B.V.S. por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Sumado a la medida cautelar, el tribunal además fijó en tres meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, el 6 de enero de 2026, el voluntario I.B.V.S. se encontraba de guardia en la Novena Compañía de Bomberos de Coronel desde donde, alrededor de las 23:40 horas, se trasladó en su vehículo particular hasta el fundo Patagual, de propiedad de la empresa Forestal Arauco y a solo unos 100 metros del cuartel bomberil.

En dicho lugar, se le acusa de juntar hojas a las que prendió fuego, lo que generó un incendio que consumió 10 hectáreas de la plantación y que requirió la intervención de bomberos, brigadistas de Conaf y de la empresa forestal para su control y extinción.