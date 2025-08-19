Emblemático edificio de la Bolsa de Santiago podría tener como dueño a inmobiliaria detrás del MUT: ¿Será reconvertido?

El desarrollador Territoria presentó una solicitud formal para intervenir el inmueble de calle La Bolsa 64, con la idea de transformarlo en un espacio multipropósito con restaurantes, cafés y bares, manteniendo la sala de rueda. La operación podría bordear los $19.600 millones.

El histórico edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago, inaugurado en 1917 y declarado monumento histórico a comienzos de los años 80, podría cambiar de dueño y ser reconvertido.

El desarrollador urbano Territoria, conocido por el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) en Las Condes, presentó al Consejo de Monumentos Nacionales una solicitud formal de autorización para intervenir el inmueble de calle La Bolsa 64.

Según el acta del CMN del 2 de mayo de 2025, el gerente general de la firma, Ignacio Salazar Vicuña, ingresó los antecedentes requeridos para avanzar en la iniciativa, que contempla una reconversión comercial: mantener la tradicional sala de rueda como espacio multipropósito y abrir el resto a restaurantes, cafés y bares.

Reuniones y respaldo municipal

De acuerdo con La Tercera, las conversaciones entre Territoria y Nuam —holding controlador de las bolsas de Santiago, Colombia y Perú— están avanzadas. La empresa también ha sostenido reuniones con la Municipalidad de Santiago, cuyo alcalde valoró públicamente el interés. “Qué alegría ver que empresas ya están apostando por la reactivación de Santiago”, escribió en febrero en su cuenta de X.

Valor de la operación

El proyecto aún requiere permisos municipales y de patrimonio. Según GPS Property, en base a los 13.000 m² inscritos en el Servicio de Impuestos Internos, el valor estimado ascendería a 499.206 UF (unos $19.614 millones), cifra en línea con transacciones recientes de inmuebles similares en el eje financiero y patrimonial del centro capitalino.

Una tendencia marcada

La eventual venta refleja un cambio de época. Con las transacciones bursátiles digitalizadas, el edificio de Santiago dejó de ser necesario para operar. En paralelo, Territoria ya explora un proyecto similar en Santa Rosa y ha sostenido reuniones con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, según consta en la plataforma de Lobby.

Fundada por Ignacio Salazar y Francisco Rencoret, Territoria busca “crear espacios urbanos que impacten positivamente en la vida de las personas”. Sus proyectos incluyen Isidora 3000, con el Hotel W, y el MUT en Las Condes, inaugurado hace dos años con una inversión de US$600 millones, financiada en un 80% por el fondo soberano de Abu Dhabi (Adia).