Reportan que bolsa con aparentes restos de cocaína apareció en baño de Fiscalía Centro Norte

El hallazgo ocurrió en un baño del piso 10, un nivel con acceso restringido, y activó una investigación del OS7 de Carabineros. Fiscalía informó que se trató de “restos” sin posibilidad de análisis de laboratorio, mientras exfiscales y expertos pidieron no minimizar el hecho.

El OS7 de Carabineros abrió una investigación tras el hallazgo de una pequeña bolsa con aparentes restos de cocaína en un baño de la Fiscalía Centro Norte, en la Región Metropolitana.

El hecho se reportó el pasado miércoles en el piso 10 de la institución, un sector de acceso restringido, y fue informado a la Fiscalía Nacional, según los antecedentes difundidos.

Qué se encontró y qué informó Fiscalía

De acuerdo con lo reportado por Radio Bío Bío, el hallazgo correspondió a una bolsa pequeña con aparentes restos de cocaína, presuntamente para uso individual. Desde Fiscalía señalaron que se trataba solo de restos, sin posibilidad de envío a análisis de laboratorio.

Tras el reporte, la institución comunicó el hecho a la Fiscalía Nacional y mantuvo la investigación abierta.

Según fuentes citadas, el elemento que concentra atención es el lugar del hallazgo: el piso 10, al que tendría acceso el fiscal regional, directivos y asesores. Ese antecedente elevó el estándar de exigencia sobre la pesquisa, por el impacto potencial en la confianza pública.

Reacciones: “alta gravedad” y llamado a no minimizar

La exfiscal Marisa Navarrete sostuvo que, con los antecedentes disponibles, se configura una situación de alta gravedad, con la posibilidad de que el responsable corresponda a un funcionario del Ministerio Público.

En tanto, el director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo, afirmó que el acceso restringido exige una investigación especialmente rigurosa para resguardar la credibilidad del Ministerio Público.

El expersecutor Claudio Uribe calificó el hecho como “impresentable” y llamó a no relativizarlo por tratarse de una cantidad menor.

Según lo informado, el OS7 revisó imágenes y habría identificado a cuatro sospechosos, quienes quedarían sujetos a interrogatorio. No se informó la identidad de las personas ni el detalle de las diligencias futuras, más allá de que la investigación sigue abierta.