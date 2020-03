El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, manifestó estar a favor de establecer escaños reservados para que los pueblos originarios tengan representación en el proceso constituyente.

En entrevista con Radio Pauta, el secretario de Estado declaró: “Algo que yo creo que es valioso y que se está discutiendo, porque ahora acabamos de incorporar la paridad de género en la convención constitucional, es también las cuotas de los pueblos indígenas“.

“Eso está en el debate, quedó pendiente y creo que dotar a la convención de representación de pueblos indígenas, más allá del mecanismo que tenemos que concordar es valioso y es el siguiente paso que tenemos que dar”, agregó la autoridad.

Lee también: Heraldo Muñoz por agresión a adulto mayor: “¿Cómo no va a ser responsable el general director de Carabineros?”

En el espacio radial, Blumel reveló además que tiene ascendencia mapuche: “Sí, mis bisabuela se llamaba Rosa Aucan, de la Novena Región. Y efectivamente es parte de mi historia”.

Ahondando en su conocimiento sobre la cultura mapuche, el ministro indicó que “me tocó conocerla harto, no solo por las tradiciones familiares, sino porque viví harto tiempo en Futrono. Que no es mapuche, pero había Huilliches. Pero me tocó interactuar y conocer muy de cerca lo que son las tradiciones y costumbres“.