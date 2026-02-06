Blumel a dos años de la muerte de Sebastián Piñera: Valora “giro” de José Antonio Kast por sus antiguas críticas al exPresidente

El exministro del Interior aesguró que el presidente electo fue un "tenaz crítico del Presidente Sebastián Piñera".

El exministro del Interior, Gonzalo Blumel, recordó al exPresidente Sebastián Piñera a dos años de su muerte, ocurrida el 6 de febrero de 2024.

En conversación con Radio Infinita, Blumel fue consultado sobre las críticas que se realizaron en su momento contra el exmandatario, tanto del Presidente Gabriel Boric como del presidente electo, José Antonio Kast.

Al respecto, aseguró que “yo creo que ese dicho famoso de ‘otra cosa es con guitarra’ probablemente ha generado en él una reflexión. O sea, estar en La Moneda, estar solo, ver la complejidad de lo que significa tomar las decisiones desde el sillón de O’Higgins y entender lo que significa ser Presidente de la República probablemente significó una reflexión”.

Del mismo modo, apuntó a que “esa reflexión no solo la ha hecho Gabriel Boric. José Antonio Kast, hoy día presidente electo y que fue un tenaz crítico del Presidente Sebastián Piñera, ha hecho un giro súper importante“.

“Y lo que ha dicho en el último tiempo, se reunió con la familia de cara a la segunda vuelta. Hizo una reflexión súper importante cuando gana la elección y da su discurso como presidente electo”, acotó.

Además, aseguró que Kast “incorpora a mucha gente que fue parte de ese gobierno a los equipos del futuro gobierno. Yo creo que es llamativo y tiene que ver con eso, con que a veces la política te lleva a debates a críticas, que a veces son irreflexivas o injustas. Así es la política -nos guste o no- y con el paso del tiempo se calibra mejor”.