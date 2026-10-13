BHP ofrece $28 millones por trabajador al Sindicato N°2 de Minera Escondida en propuesta final de negociación colectiva

BHP presentó su oferta final al Sindicato N°2 de Minera Escondida, que contempla $28 millones líquidos por trabajador en el marco de la negociación colectiva. La propuesta fue entregada este lunes durante la etapa de mediación y tiene como plazo de aceptación este martes 13 de octubre.

Según lo informado por Diario Financiero, del monto total, $25 millones corresponden a bonos y $3 millones a un préstamo blando a 36 meses. Entre los beneficios destacan $4 millones por término de negociación y otros $4 millones por alcanzar un acuerdo durante la mediación. Los bonos serían pagados dentro de los siete días posteriores a la firma.

La oferta también incluye un nuevo Bono Vacaciones de $1,5 millones anuales, pagadero en noviembre, y un aumento a $350 mil líquidos mensuales del Bono Movilización para trabajadores que residen fuera de Antofagasta.

Además, contempla modificaciones a los incentivos variables. El Bono MAV podría alcanzar hasta dos veces el sueldo base, mientras que el Bono BRE llegaría a $6 millones con un cumplimiento del 101%. También se establece un incremento adicional del 10% por presentismo si la faena cumple su presupuesto.

En materia laboral, la propuesta considera mejoras en las asignaciones de almuerzo y turnos nocturnos, además de reajustes semestrales por IPC para los principales bonos y asignaciones.

Entre los beneficios asociados a la maternidad figuran una cobertura de hasta 100 UF para criopreservación de óvulos, un bono de sala cuna de $600 mil líquidos mensuales, pago inmediato de licencias maternales y un mes de teletrabajo tras el postnatal.

También se proponen mejoras en seguros de salud y cobertura dental, un reembolso educacional de 25 UF para quienes no utilicen el beneficio escolar y mayores cupos para estudios de posgrado. El plan de egreso extraordinario aumentaría a 16 cupos, con otros 10 adicionales por única vez.

Finalmente, BHP retiró de su propuesta el turno excepcional voluntario 14×14 y el incentivo de productividad denominado “polifuncionalidad”. Los aspectos del contrato colectivo 2023-2026 que no sean modificados se mantendrían vigentes.