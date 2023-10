La Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea se refirió al término anticipado del contrato entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y Betsson.

Mediante una declaración, el abogado asesor de las plataformas de apuestas en línea Betano, Betsoon, BetWarrior, Coolbet y Latamwin; Carlos Baeza, señaló que “no puede ser una buena noticia que una nueva plataforma deje de auspiciar al deporte en Chile“.

En medio del anuncio de Betway, se sumó la plataforma de apuesta en línea Betsson, “uno de los más importantes auspiciadores del deporte a nivel mundial y que ha apoyado desde hace más de un año la regulación de las plataformas de apuestas en línea en nuestro país”.

“Dado los bruscos cambios que la discusión sobre la regulación de las plataformas de juego online ha tenido en el Congreso, no podemos descartar que otras plataformas dejen de entregar auspicios al fútbol y a otras disciplinas”, remarcó.

El abogado de las plataformas de apuestas en línea advirtió que “sin duda puede dejar a cientos de deportistas en Chile sin los recursos necesarios para practicar sus disciplinas y competir a nivel internacional. Esto afecta la inversión en publicidad que están llevando a cabo las compañías”.

En ese contexto, indicó que actualmente no existe una norma que prohíba la operación de las plataformas en línea. No obstante, aseguró que “la campaña de desprestigio de los casinos físicos y la Polla Chilena de Beneficencia está dejando sin auspicio al deporte en Chile, y lo han hecho con la única intención de apoderarse de un mercado que no les pertenece”.

Es importante recordar que en septiembre, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentada por la Polla Chilena de Beneficencia S.A. y ordenó el bloqueo de los sitios de las casas de apuestas deportivas online.