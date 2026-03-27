Betsson aborda fallos judiciales por casas de apuesta online en Chile: “Avanzar hacia un marco normativo claro y moderno es beneficioso para todos”

En conversación con CNN Chile, el Managing Director para Mercados Emergentes en LATAM de Betsson, Cristhian Gómez Villa, aborda los fallos judiciales que han cuestionado la operación de casas de apuestas online en Chile.

La industria de las apuestas online en Chile atraviesa un momento complejo tras los pronunciamientos de la Corte Suprema en los que ha apuntado a una ilegalidad en dichas operaciones por la falta de un marco normativo específico que las regule.

Dichos fallos judiciales se generaron a raíz de recursos de protección presentados por instituciones como la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción. Tras estos, se ha ordenado el bloqueo inmediato de cientos de dominios.

En medio de este escenario legal, en conversación con CNN Chile, el Managing Director para Mercados Emergentes en LATAM de Betsson, Cristhian Gómez Villa, aborda la situación y además apunta a la existencia de reglas claras en Chile, tanto para los operadores como para los usuarios.

-¿Cuál es el balance que realizan sobre el desempeño de sus operaciones en Chile durante el periodo 2025?

Betsson Group tuvo un sólido desempeño en 2025, y Latinoamérica demostró una vez más ser un motor clave de este crecimiento: la región representó el 28% de los ingresos totales del Grupo en 2025 (€1.197 millones). Esto reafirma nuestra visión de que el juego responsable y una regulación clara y moderna son el camino correcto para un desarrollo sostenible del sector en todos los mercados donde operamos.

Nuestra postura se mantiene: una regulación moderna y sostenible, junto con altos estándares de juego responsable, es esencial para una industria saludable. El éxito a largo plazo proviene de normas que protegen a los usuarios, fomentan la innovación y aseguran que los operadores funcionen en entornos con licencia y bien supervisados. Por eso apoyamos el diálogo regulatorio en toda la región e invertimos en herramientas de protección al usuario y en la capacitación del personal, superando los requisitos básicos de cumplimiento o compliance.

Nuestro compromiso en Latinoamérica refleja la fortaleza de nuestro modelo multimercado, nuestro enfoque en la localización y nuestra disciplina y visión de largo plazo para construir marcas confiables de entretenimiento para adultos.

-¿Han identificado algún perfil o comportamiento distintivo en el usuario chileno y su volumen de apuestas en comparación con otros mercados de la región?

Lo que observamos de manera consistente en toda Latinoamérica, no solo en Chile, es que el entretenimiento digital, incluidos los juegos y las apuestas, forma parte de un ecosistema de ocio más amplio para muchos adultos de la región. Los usuarios suelen interactuar con estas plataformas como una forma más de entretenimiento dentro de un entorno altamente digitalizado. El objetivo, como he mencionado, es que esta experiencia de entretenimiento se desarrolle en plataformas seguras, confiables y con herramientas de juego responsable accesibles.

-¿Qué proyecciones y metas se ha trazado la firma para el mercado chileno durante este 2026?

Mientras seguimos perfeccionando nuestros productos y la experiencia de nuestros clientes —una prioridad permanente en todos nuestros mercados— vemos dos pilares centrales que definirán nuestra hoja de ruta para Chile: contribuir a un marco regulatorio moderno y sostenible, y continuar fortaleciendo las herramientas de protección al usuario y de juego responsable.

Creemos que el avance de Chile hacia un marco regulatorio moderno es un paso necesario. Contar con reglas claras no solo ayuda a proteger a los usuarios, sino que también permite que los operadores contribuyan a la economía local a través de impuestos y que se genere un entorno equitativo donde las empresas responsables puedan competir en igualdad de condiciones. En 2026 seguiremos participando de manera constructiva en esa discusión, aportando nuestra experiencia global y regional para apoyar el desarrollo de un marco local capaz de garantizar la protección al consumidor y la integridad de la industria a largo plazo.

Por otro lado, el compromiso de Betsson con el juego responsable es explícito y no negociable. Tal como hacemos en todos los mercados donde operamos, el juego responsable está integrado en nuestras operaciones diarias mediante herramientas esenciales como políticas estrictas que solo acepten mayores de edad, mecanismos efectivos de verificación, límites de depósito, pausas temporales y autoexclusión, recordatorios de sesión y acceso claro al historial de juego de los usuarios.

-¿Cómo evalúa Betsson los recientes fallos de los tribunales chilenos que cuestionan la operación vía web? A juicio de la empresa, ¿existen fundamentos en los reparos planteados por la justicia?

Vemos estos fallos judiciales como parte de una discusión más amplia que actualmente tiene lugar en Chile respecto del establecimiento de un marco regulatorio para el juego en línea. Como ocurre en muchos mercados cuando se enfrentan a la aparición de una industria digital relativamente nueva, este proceso suele generar debates jurídicos y legislativos sobre cómo diseñar reglas claras y modernas para su supervisión.

Nuestra experiencia en distintos países muestra que contar con un marco regulatorio específico para el juego en línea —con reglas claras sobre licencias, estándares técnicos, publicidad y protección de los usuarios— es clave para fortalecer la labor de las autoridades y garantizar entornos de juego más seguros.

En ese sentido, creemos que avanzar hacia un marco normativo claro y moderno es beneficioso para todos: usuarios, autoridades y operadores responsables, ya que entrega mayores niveles de protección y certeza jurídica para el desarrollo de la industria.

-¿Qué experiencias han tenido en otros mercados con resoluciones judiciales similares?

El lanzamiento regulatorio de Brasil en 2025 llegó con altos requisitos en materia de licencias, verificación de identidad y supervisión. Las autoridades publicaron listas claras de operadores autorizados y establecieron una supervisión estricta sobre pagos, dominios y controles de juego más seguro. El resultado fue contar con condiciones más estables para los operadores y herramientas más sólidas para combatir las plataformas ilegales.

-Ante el actual debate en el Congreso, ¿qué expectativas tienen sobre el proyecto de ley que busca regular las apuestas online y qué elementos consideran clave para destrabar su tramitación?

Vemos el debate parlamentario como un momento clave para Chile. Nuestra experiencia en más de 20 jurisdicciones reguladas demuestra que contar con reglas claras y bien diseñadas hace que los mercados sean más seguros para los usuarios y más previsibles para los operadores responsables. Los marcos estrictos en Colombia, Brasil, Perú y Argentina nos han permitido perfeccionar nuestros estándares técnicos, publicitarios y de cumplimiento, conocimientos relevantes para el proceso que Chile está adelantando.

Esperamos que el proyecto de ley siga avanzando. En esta etapa, aPAL, a la cual pertenecemos, cumple un rol importante al aportar evidencia y buenas prácticas a los tomadores de decisión. Sus recientes acuerdos de cooperación con el Betting and Gaming Council del Reino Unido reflejan el compromiso que tenemos de construir un marco que proteja a los usuarios, reduzca el espacio para operadores no regulados y eleve los estándares. Y aunque el progreso es clave, es igualmente importante que Chile se tome el tiempo necesario para desarrollar un marco regulatorio sólido y bien diseñado que guíe a la industria durante los próximos años, disminuyendo el espacio para el mercado negro.