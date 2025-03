Benavente tras rechazo de acusación contra Fernández: “Parece que en Chile no se puede tocar el apellido Allende”

Gustavo Benavente, diputado de la UDI, se refirió al rechazo del libelo acusatorio contra la exministra Fernández. "Lamentablemente, muchos prefirieron aferrarse ideológicamente a un apellido", señaló.

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este miércoles la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, en medio de la controversia generada por el debate sobre la fallida compra de la casa de Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, comuna de Providencia.

En ese contexto, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente, calificó el resultado como “lamentable”, ya que se esperaba que el libelo acusatorio fuera aprobado.

“Lamentablemente, muchos prefirieron aferrarse ideológicamente a un apellido que, al parecer, en Chile no se puede tocar, que es el apellido Allende. Pero hemos visto que es un apellido bastante manchado. En consecuencia, se dieron estos resultados: estuvimos a solo seis votos, o siete para ser estrictos, de aprobar la acusación constitucional”, subrayó.

Asimismo, señaló que esperaba una votación con un mejor resultado, aunque reconoció que “no estuvimos tan lejos”.

Consultado en CNN Chile sobre qué faltó en la oposición para lograr la aprobación del libelo acusatorio y si hubo falta de conversaciones con otros sectores políticos, respondió:

“En nuestro sector teníamos un diputado que estaba pareado, lo que en realidad no es un problema porque es un voto nuestro y un voto del frente que se netean. Pero la verdad es que también hubo algunos diputados que me sorprendieron. Siempre hablan de pureza dentro del sector y están dando lecciones al resto, pero no estuvieron presentes. Hubo un diputado del Partido Republicano (Benjamín Moreno) y otra parlamentaria libertaria (Gloria Naveillán) que no estuvieron”, criticó.