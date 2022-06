La convencional del Frente Amplio (FA) Beatriz Sánchez acusó que el ingeniero y fundador de Educación 2020, Mario Waissbluth, “se sumó a los ‘mentirosos del Rechazo’” por compartir información falsa relacionada al proceso constituyente.

A través de su cuenta de Twitter, el integrante de Amarillos Por Chile aseguró que la multinacional British Petroleum (BP) “acaba de decidir no invertir en Chile en un proyecto de hidrógeno verde, de US$ 60 mil millones, por la incertidumbre constitucional”.

“Imaginen eso en empleos directos, indirectos, y recaudación fiscal. Nos fuimos a la B. Moody my ass”, agregó.

British Petroleum acaba de decidir NO invertir en Chile en un proyecto de Hidrogeno Verde, de… US$ 60 mil millones, por la incertidumbre constitucional. Imaginen eso en empleos directos, indirectos, y recaudación fiscal. Nos fuimos a la B 🙄. Moody my ass.

— Mario Waissbluth (@PensarPublico) June 22, 2022