Beatriz Sánchez afirma que en su candidatura de 2017 “pasó algo similar a lo que estoy viendo hoy con Franco Parisi”

La ahora senadora electa por la Región del Maule recordó que tras esa primera vuelta del 17 también emplazó a las encuestadoras por subrepresentar el resultado, que alcanzó más del 20%.

Beatriz Sánchez fue electa senadora por la Región del Maule en su regreso la actividad de representacion popular tras haber sido embajadora de Chile en México hasta abril de este año, desde cuando ya retomó un rol en la campaña de primarias de Gonzalo Winter.

Recordando su experiencia como candidata presidencial en 2017, Sánchez hizo una comparación con lo que ocurre hoy con Franco Parisi, donde hicieron sentido con un voto que impugnó al poder.

“A mí me tocó encabezar muy prontamente cuando recién se había creado el Frente Amplio en 2017 ese proyecto siendo su candidata presidencial. Y en ese momento hicimos mucho sentido en las personas. Nos pasó algo similar a lo que estoy viendo hoy día con Franco Parisi: irrumpimos con un 20%, con 20 parlamentarios, un senador, con algo que nadie se esperaba”, comentó en T13.

A propósito de lo mismo, recordó que tras esa elección de 2017 también lanzó sus críticas a las encuestas de opinión pues no supieron dar cuenta del resultado que obtuvo la naciente coalición política.

Asímismo, reconoce que en la actualidad se ha visto desdibujado el espectro izquierda-derecha en lo político y existe un votante que está en una búsqueda.

“Nos falta reconocer que las personas quieren ahorrar y comprar su casa y comprarse un auto, y que eso está bien. Que quieren viajar y eso está bien. No lo hemos dicho de manera tan clara”, fue parte de su reflexión.