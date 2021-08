Un impasse se vivió durante la jornada de este martes en la Convención Constitucional y tuvo como protagonistas al vicepresidente, Jaime Bassa, y a la constituyente Teresa Marinovic.

En la instancia se discutía la propuesta realizada por la Comisión de Ética con respecto al reglamento que regirá al órgano constituyente y se abrió la palabra para los distintos integrantes.

En el tiempo que le otorgó la mesa, Marinovic usó su intervención para interpelar a la presidenta de la instancia: “Usted, señora (Elisa) Loncón, preside el órgano encargado de redactar el principal instrumento de un Estado de Derecho, que es la Constitución y a pesar de eso, ha sido incapaz de llamar a deponer las armas en La Araucanía, lo que precisamente constituye una condición esencial para que se respete el Estado de Derecho”.

“Yo quiero preguntarle, presidenta, si usted cree o no en el Estado de Derecho o si piensa que debemos defendernos a balazos. Preguntarle si a su juicio hay un grupo que está validado para usar la violencia“, continuó, y mientras fue subiendo la voz, se escuchó un barullo.

En ese momento fue interrumpida por Jaime Bassa, quien le aclaró que “estamos hablando de la propuesta de votación del reglamento de ética como propuesta. No levante la voz, estamos usando micrófono, no es necesario levantar la voz“.

La representante insistió en que “estamos hablando de ética, y perdone que levante la voz, pero las grabaciones no registran lo que está fuera del micrófono y aquí yo estoy con varias personas gritándome mientras yo trato de hablar de un asunto que tiene que ver con la Comisión de Ética”.

Bassa le respondió que “usted está realizando una interpelación a la presidenta, se ha ofrecido la palabra por 30 minutos para que podamos discutir respecto de la propuesta de la comisión de Ética de someter a votación del reglamento. No vamos a entrar al fondo de las cuestiones de ética sino que a la posibilidad de aprobar el reglamento o no, para que nos atengamos”.

Tras eso, Marinovic le consultó si es que tenía algún reproche que expresar respecto del “griterío”, a lo que Bassa explicó que “no estamos en este momento para interpelarnos recíprocamente, señora Marinovic. Estoy interviniendo desde la mesa precisamente para mantener el orden en la Sala. Ese orden se ve alterado, en primer lugar, por la forma en que usted está haciendo uso de la palabra y, en segundo lugar, por el bullicio que ese uso de la palabra genera“.

Finalmente, sostuvo que “estoy interviniendo para que este desorden termine, tanto su forma de intervención como el barullo que eso genera” y pidió a los constituyentes que atenerse a las reglas necesarias para el uso de la palabra: “Tenemos derecho a hablar pero hay ciertos márgenes fundamentales para que podamos escucharnos y entendernos recíprocamente“, cerró.

Por su parte, Marinovic usó sus redes sociales para criticar lo sucedido.

Manuela Royo interviene hablando de comisión DDHH: le dicen que su intervención no se refiere al tema en discusión, pero en la práctica termina su intervención, la dejan hablar y terminar su exposición. A mí no.

Hace pocos días, mientras se votaba un punto reglamentario, una convencional hizo uso de la palabra para interpelarme por un tweet y la Mesa NO la interrumpió. Hoy, cuando quise hacer lo mismo, no me lo permiten. JUZGUE USTED ESTE DOBLE ESTÁNDAR pic.twitter.com/ft75QIsv67

— Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) August 3, 2021