PC descarta “amarre” de funcionarios ante llegada de José Antonio Kast: “Si quiere austeridad, respete los derechos laborales”

En CNN Chile Radio, la secretaria general del PC rechazó que existan trabas para la próxima administración en el sector público y cuestionó la agenda de austeridad anunciada por el presidente electo. También expresó reparos a su primer viaje a Argentina.

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, abordó la tensión política instalada tras la elección presidencial y el inicio de la transición hacia el futuro gobierno de José Antonio Kast. En entrevista con CNN Chile Radio, descartó que existan “amarres” de funcionarios en el sector público y defendió la estabilidad laboral.

Las declaraciones surgen en medio de críticas desde sectores de oposición, que acusan a la actual administración de generar trabas para la próxima gestión mediante acuerdos con trabajadores del Estado.

Descarta “amarres” en el sector público

Consultada por estas acusaciones, Figueroa calificó los cuestionamientos como “un tanto exagerados” y sostuvo que medidas como el traspaso de honorarios a contrata responden a demandas históricas por mayor estabilidad laboral, y no a una maniobra política.

“Esto no tiene nada de extraño. Lo único diferente es lo que ha dicho la Contralora en el último periodo”, afirmó, enfatizando que deben evitarse criterios arbitrarios en eventuales despidos.

La dirigente también distinguió entre cargos de confianza y funcionarios de carrera, señalando que estos últimos no pueden quedar expuestos a decisiones discrecionales tras cada cambio de gobierno.

Ante los anuncios del equipo de Kast sobre una auditoría “escritorio por escritorio” y un recorte del gasto público, Figueroa llamó a no instalar una lógica de austeridad que afecte derechos laborales.

“Si quiere austeridad, si dice que hay que juntar recursos, entonces que parta por respetar los derechos de los trabajadores”, advirtió, recordando que los despidos injustificados suelen terminar en tribunales y generar mayores costos para el Estado.

Además, cuestionó la comparación del Estado con una empresa privada y criticó la idea de combatir la llamada “grasa del Estado” mediante recortes generalizados.

Reparos a la señal internacional

Figueroa también se refirió al primer viaje internacional del presidente electo, quien sostuvo un encuentro con el mandatario argentino Javier Milei. A su juicio, existe el riesgo de importar modelos de ajuste que impacten negativamente en los trabajadores.

“Esperaría que no se nos ocurra tomar ideas como las que se están desarrollando en Argentina o importar una ‘motosierra’”, ironizó, en alusión a las políticas de recorte impulsadas por el gobierno trasandino.

Finalmente, sostuvo que Chile no enfrenta una situación de emergencia que justifique reformas de corte radical y reiteró que el PC no respaldará medidas que, a su juicio, precaricen el empleo público.