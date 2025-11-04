¿Podrá el oficialismo asegurar otro diputado en el distrito 11? La apuesta del FA para evitar nueva paliza en la zona oriente

El Frente Amplio apuesta por irrumpir en el oriente de Santiago, donde la derecha ha concentrado cinco de los seis escaños parlamentarios durante las dos últimas elecciones. Con el respaldo de Tomás Vodanovic y Macarena Ripamonti, la exconcejala de Las Condes Isidora Alcalde —que obtuvo más de 7 mil votos en una de las comunas más conservadoras del país— busca proyectar ese capital político y convertirse en la primera representante del bloque en un territorio históricamente adverso para la izquierda.

La izquierda vuelve a intentar romper la hegemonía política del oriente de Santiago. En comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, la derecha ha mantenido un dominio casi absoluto en las urnas: en las elecciones parlamentarias de 2017 y 2021, cinco de los seis escaños del Distrito 11 quedaron en manos de la derecha o el centroderecha, mientras que solo uno fue obtenido por el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista). Aunque distintos proyectos progresistas han intentado desafiar ese predominio, ninguno ha logrado consolidar representación más allá de ese caso aislado.

El Frente Amplio tampoco ha logrado aún representación propia en esa zona. En 2021, sus principales cartas —entonces bajo el pacto Apruebo Dignidad— no superaron el 10% de los votos, un resultado que dejó en evidencia las dificultades estructurales para penetrar en un electorado donde predominan las posturas conservadoras en lo valórico y liberales en lo económico.

De cara a las elecciones de 2025, el bloque oficialista intenta modificar ese escenario con una narrativa distinta. La apuesta apunta a trasladar el capital político acumulado en municipios populares hacia territorios donde la izquierda ha sido históricamente “débil”, tanto en votos como en arraigo social.

En esa estrategia, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, decidieron respaldar a la periodista y exconcejala Isidora Alcalde, candidata del Frente Amplio por el Distrito 11. Más que un gesto puntual, el apoyo se puede interpretar como una inversión política del FA en su figura: una apuesta para abrir una puerta en el territorio más difícil del país para la izquierda.

Alcalde, una figura ya conocida por la derecha

Alcalde no es una figura ajena al sector. Entre 2021 y 2024 fue concejala en Las Condes —uno de los bastiones de la derecha—, donde obtuvo 7.484 votos, equivalentes al 5,2% del total. Ese desempeño le permitió instalar una base electoral que ahora busca proyectar a nivel distrital. Su paso por el concejo municipal, dominado por la centroderecha, la posicionó como una voz fiscalizadora, especialmente en temas de transparencia y gestión ambiental.

“Isidora representa una generación que entiende la política como servicio y no como privilegio”, señaló Vodanovic, mientras Ripamonti destacó su capacidad fiscalizadora y compromiso con causas medioambientales. La candidatura de Alcalde, que figura entre las pocas opciones de izquierda con posibilidad real de obtener un escaño según la encuesta Feedback publicada por El Mercurio (octubre 2025), busca tensionar los límites tradicionales de la representación progresista en un distrito históricamente adverso.

La supremacía de la derecha y centroderecha en el Distrito 11 es clara. De los seis escaños que entrega esta zona —que abarca La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura— cinco son actualmente ocupados por parlamentarios de ese sector: Cristián Araya (Republicano), Catalina del Real (Republicana), Gonzalo de la Carrera (Partido Nacional Libertario), Guillermo Ramírez (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli). El único representante fuera de esa esfera es Tomás Hirsch (Acción Humanista).

De cara a los comicios de 2025, cuatro de los seis actuales diputados buscarán la reelección, mientras nuevos nombres intentan abrir espacio en un escenario altamente competitivo.

En la derecha, Republicanos apostarán por Araya y Del Real; Evópoli mantendrá a Undurraga; y la UDI buscará retener presencia con Constanza Hube y Carlos Ward. En Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper se trasladará desde el Distrito 15 para competir en el oriente capitalino, mientras el Partido de la Gente desplegará una nómina propia de ocho candidatos.

En el oficialismo, la lista Unidad por Chile incluye, además de Isidora Alcalde, a la exconvencional Constanza Schönhaut (Frente Amplio) y al abogado Rodrigo Rettig (Partido Liberal). Por su parte, Tomás Hirsch intentará mantener su escaño como carta del pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas.