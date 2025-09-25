Banderazo en La Serena que terminó en incendio: Alcaldesa anuncia acciones judiciales contra la U

Daniela Norambuena exigió que Universidad de Chile se haga responsable de los daños tras el siniestro provocado por fuegos artificiales frente al hotel de concentración del equipo.

El tradicional banderazo de los hinchas de Universidad de Chile previo al duelo de revancha contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana terminó con serios incidentes en La Serena.

La tarde del miércoles, frente al hotel Diego de Almagro, lugar de concentración del plantel azul, el uso de fuegos artificiales derivó en un incendio que afectó pastizales en la Avenida Francisco de Aguirre.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, anunció que iniciará acciones judiciales contra el club universitario, al que responsabiliza por los daños ocasionados en bienes de uso público. “Lamentable hecho.

Como alcaldesa y jefa comunal, lo encuentro impresentable. Vamos a tomar las acciones judiciales pertinentes. La Serena es una ciudad patrimonial y no podemos permitir este tipo de hechos”, señaló.

Norambuena sostuvo además que exigirá reparaciones inmediatas. “Voy a instar a que el club deportivo se haga cargo de todos los daños y perjuicios. Nos va a tener que reponer cada lugar y cada espacio, e insto al delegado presidencial a que tome las medidas respectivas”, añadió.

La autoridad comunal criticó la ausencia de resguardo policial en el sector pese a los llamados que circulaban en redes sociales sobre la convocatoria de los hinchas.

“Insto a que este club deportivo se haga responsable. Lo vamos a hacer responsable por la vía judicial. Carabineros no estaba presente en el lugar, pese a que había un llamado por redes sociales. Esto era algo que se sabía que iba a ocurrir”, enfatizó.