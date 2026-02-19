Bancos comienzan a eliminar la tarjeta de coordenadas antes del plazo fijado por la CMF: ¿Cuáles son?

Las entidades financieras avanzan hacia sistemas digitales de verificación y aceleran el fin de este mecanismo físico de seguridad en transferencias.

Los bancos en Chile comenzaron a anticipar la eliminación de la tarjeta de coordenadas, un método de seguridad utilizado durante años para autorizar transferencias y operaciones bancarias, cuyo fin definitivo fue fijado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para el 1 de agosto de 2026.

De acuerdo a lo que informó el medio especializado Diario Financiero, uno de los primeros en adelantar el proceso fue Banco Santander, que informó a sus clientes mediante correo electrónico que este sistema estará disponible solo hasta el 9 de marzo.

Desde la entidad señalaron que la decisión responde a la necesidad de fortalecer la seguridad ante el avance de las amenazas digitales.

Otras instituciones también han avanzado en este cambio. BancoEstado indicó que el proceso comenzó en 2025 de manera gradual, partiendo por clientes que no utilizaban la tarjeta pese a tenerla, y continuando con segmentos de mayor uso.

Por su parte, Banco de Chile explicó que el sistema seguirá operativo hasta que concluya el proceso progresivo de deshabilitación definido internamente.