BancoEstado promueve la educación financiera con festival interactivo para cientos de estudiantes

Más de 500 estudiantes, desde primero básico hasta educación superior, participaron en el Festival Aprender, iniciativa de BancoEstado que busca promover la educación financiera a través de experiencias prácticas y actividades lúdicas adaptadas a distintas etapas formativas.

El festival buscó vincular conceptos financieros con situaciones de la vida cotidiana, destacando que la planificación, la organización de los gastos y la toma de decisiones informadas son herramientas clave para alcanzar metas de largo plazo, como comprar un auto o realizar un viaje.

BancoEstado: “Es importante la educación financiera en todas las etapas de la vida”

Andrea Silva, gerenta general ejecutiva de BancoEstado, destacó la relevancia de la iniciativa como parte de los lineamientos estratégicos de la entidad.

“Es importante la educación financiera en todas las etapas de la vida, pero en especial cuando son niños, porque les permite tomar mejores decisiones y planificar su futuro”, señaló la ejecutiva.

Silva agregó que las necesidades financieras cambian según la etapa de la vida, por lo que entregar estas herramientas desde la infancia contribuye a desarrollar hábitos y capacidades para la toma de decisiones informadas.

Simulación de supermercado: el desafío de administrar un presupuesto fijo

Una de las principales atracciones de la jornada fue la instalación de un supermercado simulado, donde los participantes recibieron un monto fijo y el desafío de administrar un presupuesto para abastecerse durante una semana. El ejercicio los invitó a distinguir entre necesidades y deseos.

“Cuando tú tienes un monto fijo para gastar, tienes que saber cómo distribuir qué comprar. ¿Vas a comprar champú?, ¿vas a comprar jabón?, pero siempre dentro de un presupuesto”, explicó Silva sobre esta experiencia práctica.

Mauricio Reyes, representante del Equipo de Vida Sana de Guías y Scouts de Chile, destacó las elecciones realizadas por los estudiantes. “Me sorprende que también hayan sacado harta fruta y verdura; habla muy bien de la elección de los niños. La idea es generar experiencias entretenidas que les permitan aprender a través de la práctica”, señaló.

Alianzas institucionales para la inclusión financiera

El festival contó con la participación de instituciones como el Museo del Ahorro de BancoEstado, INACAP, el Museo Chileno de Arte Precolombino, el Centro Cultural de España, Junior Achievement, Guías y Scouts de Chile, Ideo Maker y el Museo Interactivo Mirador (MIM), que aportaron distintas experiencias y contenidos orientados a la educación financiera de niños y jóvenes.

Reyes reforzó el mensaje central del evento vinculando la economía con las decisiones cotidianas: “Nuestra vida es un proyecto, entonces bajo esa premisa, tanto ir al súper como hacer cualquier actividad desde el hogar ya implica una planificación y una correcta ejecución”.

La jornada concluyó con actividades orientadas a reforzar conceptos de ahorro, planificación y toma de decisiones, destacando la importancia de desarrollar habilidades financieras desde edades tempranas.