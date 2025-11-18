Banco Santander deberá devolver más de $1,3 millones a cliente que entregó sus datos en una estafa telefónica

A pesar que la Corte de Apelaciones de Santiago había rechazado el recurso de protección presentado por el cliente, la Corte Suprema le dio la razón.

La Corte Suprema ordenó a Banco Santander restituir 34 UF, que equivalen a unos $1,3 millones, a un cliente que sufrió una estafa telefónica.

Según los antecedentes revelados por LUN, el máximo tribunal revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado el recurso de protección presentado por el afectado.

El hecho ocurrió en mayo de 2024, cuando el denunciante recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por una ejecutiva del Banco Santander.

Durante esa jornada, un desconocido hizo una transacción por casi $9 millones con su tarjeta.

La Suprema estimó que “la ley 20.009 regula entre otros los actos de fraude cometidos en lo que denomina en conjunto como tarjetas de pago, sin imponer como requisito adicional que se hayan vulnerado los sistemas de seguridad del banco”.

Además, determinó que “tampoco excluye lo que se conoce vulgarmente como el cuento del tío, es decir, una acción elaborada por un tercero, normalmente desconocido, que por medio de engaños, induce al cliente, en este caso, a entregar sus claves de seguridad, a fin de concretar sus acciones, ya sea retiro de fondos, transferencias o pagos no consentidos“.