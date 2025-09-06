Banco Estado alerta por nueva modalidad de estafa: Lo que debes saber para no caer en el fraude

La sucursal bancaria emitió una alerta a sus clientes tras detectar una nueva modalidad de estafa que se ha viralizado en redes sociales.

Banco Estado advirtió a sus clientes sobre una nueva modalidad de estafa que está circulando, basada en el uso de comprobantes de transferencias falsos.

¿Cómo operan los delincuentes?

El engaño consiste en que los estafadores muestran o envían pantallazos de supuestos comprobantes de transferencia al momento de realizar una compra, imitando la interfaz de la aplicación de un banco. Con este mecanismo, buscan convencer al vendedor de que el pago ya fue realizado.

Desde la entidad financiera señalaron: “La clave es simple: confía solo en lo que ves reflejado en tu cuenta. No entregues tu producto basándote en un comprobante que te muestren o envíen, sin antes verificar el depósito”.

¿Dónde ocurre?

Este tipo de fraude se ha detectado tanto en compras presenciales como en transacciones online. En ambos casos, los delincuentes utilizan documentos falsos para dar la impresión de que el dinero fue transferido; sin embargo, la persona nunca recibe el depósito en su cuenta.