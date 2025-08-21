Tras renuncia de Marcel: Bancada UDI rechaza eventual designación de Javiera Martínez como ministra de Hacienda

Desde la bancada gremialista manifestaron sus reparos ante los eventuales nombres que tendría en carpeta el presidente Gabriel Boric.

Este jueves, la bancada de la UDI se refirió a la renuncia de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda, rechazando la eventual designación de Javiera Martínez, actual directora de Presupuestos (Dipres), en su lugar.

¿Qué dijeron desde la UDI por la renuncia de Marcel?

Desde la bancada UDI, si bien se mantuvieron al margen de las razones que tuvo Marcel para renunciar al cargo, sí manifestaron sus reparos ante los eventuales nombres que tendría en carpeta el presidente Gabriel Boric.

El jefe y subjefe de la Bancada de Diputados de la UDI, Henry Leal y Felipe Donoso, partieron advirtiendo que sería un “grave error” que el mandatario decida nombrar como ministra de Hacienda a Martínez.

“Más allá de la opinión crítica que tengamos de la gestión del ahora exministro Marcel, quien prácticamente hipotecó buena parte de su activo y credibilidad por un gobierno que no lo merecía, sería un profundo error que el Presidente designe como nueva ministra a una persona que ha demostrado no estar calificada para ese cargo ni tampoco para el que viene desempeñando desde el 2022, como Javiera Martínez”, advirtieron.

Los UDI recalcaron que la conducción de la política fiscal “exige experiencia, rigor técnico y un compromiso absoluto con la estabilidad económica del país, condiciones que en ningún caso reúne la actual directora de la Dipres. Por lo tanto, su eventual designación solo aumentaría la incertidumbre en nuestro país, en un momento en que no solo los chilenos, sino que también los inversionistas, requieren de mayores certezas”.