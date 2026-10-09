Bancada PS llevará a Comisión de Ética al diputado Olivares (PDG) por sus dichos sobre Evelyn Matthei y Michelle Bachelet

La bancada del Partido Socialista (PS) informó que llevará al diputado Javier Olivares (PDG) a la Comisión de Ética por sus declaraciones en contra de la expresidenta Michelle Bachelet y la excandidata presidencial Evelyn Matthei.

El diputado Olivares, ante el anuncio de la exmandataria de presentar una tercera candidatura presidencial, respondió despectivamente y la instó a “seguir los mismos pasos de la señora Matthei, cocinar y hacer unas buenas cazuelas para enseñarle a la gente”.

Las declaraciones causaron reacciones de parte de varios sectores políticos, incluida la compañera de partido de Olivares, la diputada Pamela Jiles, que afirmó que “tengo enormes diferencias con ella, pero no acepto esta verdadera epidemia de maltrato a figuras femeninas de la política en razón de su cuerpo y de su género“.

La respuesta de la bancada PS

Ante la situación, el diputado Nelson Venegas (PS) declaró que “presentamos este requerimiento ante la Comisión de Ética no por tratarse de Michelle Bachelet o de Evelyn Matthei, sino porque maltrata a las mujeres, instala conceptos retrógrados, discriminatorios, machistas“.

“Lo que él dijo es normalizar el hecho de mandarlas a la cocina, y estas cosas ya están superadas y deben ser erradicadas desde la raíz. Por eso es fundamental lo que nosotros estamos realizando, insisto, no porque se trate de Michelle Bachelet o de Evelyn Matthei, sino porque atenta contra las mujeres de nuestro país“, agregó.

Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS) afirmó que “decirle a una mujer que se vaya a su casa, cocine y cuide a sus nietos para alejarla del debate político es machismo y discriminación. Sus palabras también desprecian el aporte de las personas mayores, como si la edad les quitara el derecho a participar y decidir“.

Agregó que “las mujeres y las personas mayores no necesitan permiso de ningún diputado para seguir aportando a Chile. No vamos a normalizar estas agresiones, pedimos que se investigue y se apliquen las sanciones que correspondan“.

Concluyó que “quien ocupa un cargo público tiene la responsabilidad de responder por sus actos“.