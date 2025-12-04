Ciudadano haitiano permanece en riesgo vital tras ser baleado por repartidor en scooter en barrio Bellavista

Un hombre de nacionalidad haitiana fue herido de gravedad tras recibir múltiples disparos durante una discusión con un repartidor que circulaba en scooter por el barrio Bellavista, en Recoleta. La víctima se encuentra en riesgo vital y la Fiscalía ECOH indaga un eventual ajuste de cuentas.

Un ciudadano haitiano permanece en riesgo vital después de ser baleado durante la madrugada de este jueves en el barrio Bellavista, ubicado en la comuna de Recoleta.

El hecho ocurrió en calle Bombero Núñez, donde la víctima sostuvo una discusión con un repartidor que se desplazaba en scooter y portaba una mochila de una empresa de delivery. Según los primeros antecedentes, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó en cinco ocasiones contra el hombre.

Testigos auxiliaron a la víctima y la trasladaron al Hospital San José, donde permanece internada en condición crítica.

El oficial de ronda de Carabineros, Héctor Casanova, indicó que no habría más personas involucradas en el incidente que derivó en la balacera.

La Fiscalía ECOH quedó a cargo de la investigación junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, manejándose como una de las hipótesis un posible ajuste de cuentas.

Hasta ahora no hay detenidos y los equipos policiales continúan con las diligencias para dar con el paradero del atacante.