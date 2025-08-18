Balance de tránsito por fin de semana largo: Se registraron 14 muertes y más de 400 mil autos salieron de la RM

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, lamentó que el fin de semana "nos deja cifras que son difíciles, porque perdimos 14 compatriotas, 14 personas que el jueves en la mañana estaban en perfecto estado, preparados para un fin de semana maravilloso y eso se transforma en una tragedia familiar, de los amigos, de las personas que se ven involucradas".

Este lunes, autoridades entregaron un balance de tránsito luego del fin de semana largo por el feriado del viernes 15 de agosto.

Entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto, se registró la salida de 419.871 vehículos desde la Región Metropolitana, lo que significa un aumento de 1,6% en relación con el mismo período de fin de semana largo de Semana Santa 2024, donde salieron 413.125 autos por las cinco principales rutas de Santiago.

En tanto, entre el 14 y el 17 retornaron a la capital 407.833 vehículos.

Carabineros y el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, informaron que durante el fin de semana hubo 473 accidentes de tránsito en todo el país, cifra que denota una disminución de 15,4% respecto al fin de semana largo de Semana Santa 2024, donde hubo 559 siniestros viales.

Como consecuencia de estos accidentes, se registraron 14 personas fallecidas, lo que también refleja una disminución de 44% en relación con el mismo período de Semana Santa 2024, donde se reportaron 25 muertes.

El fin de semana “nos deja cifras que son difíciles, porque perdimos 14 compatriotas, 14 personas que el jueves en la mañana estaban en perfecto estado, preparados para un fin de semana maravilloso y eso se transforma en una tragedia familiar, de los amigos, de las personas que se ven involucradas”, lamentó el ministro Muñoz.

“Tomemos responsabilidad de lo que significa conducir”, remarcó.

En esa línea, hubo 329 personas lesionadas, de los cuales 75 fueron graves, 23 menos graves y 231 leves. El total es una disminución de 8,6% respecto a Semana Santa 2024 (360 lesionados).

Fin de semana largo: Balance de tránsito

Carabineros también dio a conocer que durante el fin de semana largo se realizaron 65.772 controles vehiculares.

En dichos controles, se hicieron 14.171 exámenes de alcotest, lo que permitió detectar a 112 conductores en estado de ebriedad y 30 que manejaban bajo la influencia del alcohol.

En cuanto a controles narcotest, se efectuaron 134 de ellos, logrando la detención de 35 conductores.

Asimismo, se detectaron y denunciaron 2.120 autos que vulneraron los límites y regulaciones a la velocidad de desplazamiento en vías.

Mientras que se detectaron 628 infracciones por no usar cinturón de seguridad y 190 por no portar sistema de retención infantil en los casos donde es necesario.