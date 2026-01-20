País incendios forestales

Balance por incendios tras COGRID: Aumentan a 693 las viviendas destruidas

Por CNN Chile

20.01.2026 / 21:24

Las autoridades detallaron que actualmente hay 30 incendios en combate, según la información hasta las 18:30 horas.

La tarde de este martes, las autoridades de Gobierno entregaron un nuevo balance sobre los incendios forestales tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

Detallaron que actualmente hay 30 incendios en combate, según la información a las 18:30 horas, manteniéndose la alerta roja para las regiones de Biobío, Ñuble y la Araucanía.

Respecto a las viviendas destruidas, afirmaron que hay 82 en la Región de Ñuble y 608 en la Región de Biobío, a las que se suman tres en la Región de la Araucanía.

En esta línea, reportaron que “ya hay 539 hogares que han sido catastrados, lo que nos va a permitir realizar las primeras nóminas para el pago del Bono de Recuperación”.

Por otra parte, 22 toneladas de ayuda “ya han sido transportadas a las zonas afectadas. Comprenden frazadas, colchones, agua, liquidación domiciliaria, higiene personal y alimentación”.

