Balance legislativo 2022-2026: 364 proyectos fueron despachados a ley durante esta administración

El balance compartido por el Gobierno, fechado el 29 de enero, atribuye a la administración de Gabriel Boric 34,3% de las leyes publicadas mediante mensajes del Ejecutivo. El recuento destaca normas del último año legislativo y proyectos que, según el documento, tardaron años en resolverse.

El Gobierno difundió el balance legislativo fechado el 29 de enero de 2026, que reportó 364 leyes publicadas entre el 11 de marzo de 2022 y el 28 de enero de 2026.

Según el mismo Ejecutivo, 125 de esas normas corresponden a mensajes ingresados por la actual administración, equivalente a 34,3% del total, y el recuento situó a este periodo como el gobierno de cuatro años con más leyes publicadas desde el retorno a la democracia.

Las cifras que entrega el balance

El documento informó que, en el cuarto año legislativo del Gobierno del Presidente Gabriel Boric (11 de marzo de 2025 al 28 de enero de 2026), se publicaron 63 leyes.

Dentro de las 63 leyes del último año legislativo, el balance mencionó la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la nueva Ley Antiterrorista y la reforma de pensiones con mejora de la PGU.

En el mismo listado, el recuento incluyó el nuevo fraccionamiento pesquero, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, la modernización de la educación parvularia y la nueva Ley de Adopción.

Además, el texto indicó que en las últimas dos semanas de trabajo legislativo de enero se despacharon a ley más de 10 proyectos, entre los que nombró el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Nueva Educación Pública, el fortalecimiento del Ministerio Público y la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado.

Proyectos de larga tramitación y foco económico

El balance enumeró iniciativas que, según su descripción, acumularon varios años antes de su despacho. Entre ellas, mencionó la creación del Ministerio de Seguridad, con origen en 2006, despacho a ley el 4 de diciembre de 2024 e inicio de funciones el 1 de abril de 2025.

También incluyó el pago de la Deuda Histórica de los profesores, con antecedente en 2009 y un proyecto de reparación despachado en enero de 2025, que benefició a más de 57 mil docentes. El documento sumó la Ley de Adopciones (ingresada en 2013 y despachada en junio de 2025) y la reforma al sistema notarial (ingresada en 2018 y despachada en julio de 2025).

En materia económica, el balance resaltó el Royalty Minero, ingresado en 2018 y despachado en mayo de 2023, con una recaudación anual estimada de US$1.350 millones, según el documento.

El balance no informó un calendario posterior ni próximos hitos legislativos asociados a este recuento, más allá de la enumeración de leyes y proyectos que el propio documento priorizó.