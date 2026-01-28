Balance por incendios forestales a nivel nacional: Hay 10 activos y 16 controlados

Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año
El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó en su sitio web la tasación de los vehículos livianos y pesados para este 2026.
Senapred entregó un consolidado de incendios hasta la fecha.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance de los incendios forestales que se mantienen activos en el país.
Hasta las 7:00 horas de este miércoles, hay 10 incendios forestales activos, 16 controlados y 2 ya extinguidos.
Los incendios más relevantes se desarrollan en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, en las comunas de Quillón, Ránquil, Laja, Concepción, Florida, Lonquimay y Angol.
En total, la superficie afectada asciende a 38.354,2 hectáreas.
En las tres regiones mencionadas hay 3.718 viviendas destruidas, además de 21.764 damnificados, 426 albergados, 333 lesionados y 21 fallecidos.
Asimismo, en Biobío hay 7 establecimientos educacionales con afectaciones (4 en Penco y 3 en Tomé).
En cuanto a capacidades operativas desplegadas, Conaf ha aportado con 73 aeronavos, Senapred con 3 y Corma con 60.
