Balance por incendios forestales: Hay 9 focos activos en cinco regiones

Los equipos de emergencia continúan trabajando para extinguir el avance de las llamas.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance de los incendios forestales que se mantienen en combate en el país.

Hasta las 11:00 horas de este viernes, hay nueve incendios que continúan en combate, ninguno de ellos con alerta vigente.

Los siniestros se concentran en las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Metropolitana y Biobío.

Incendio Parcela 6 El Edén en la comuna de Collipulli (Región de La Araucanía): 25 hectáreas afectadas

Incendio Praderas de Chuyaquen, en la comuna de Maullín (Región de Los Lagos): 0,8 hectáreas consumidas

Incendio Las Compuertas en la comuna de Colina (Región Metropolitana): 52 hectáreas quemadas

Incendio Huilma, en la comuna de San Juan de la Costa (Región de Los Lagos): 2,4 hectáreas afectadas

Incendio Amalia, en la comuna de Lebu (Región del Biobío): 4 hectáreas quemadas

Incendio Colonia Lolenco, en la comuna de Angol (Región de La Araucanía): 1,8 hectáreas consumidas

Incendio Alto Muro, en la comuna de Castro (Región de Los Lagos): 10 hectáreas afectadas

Incendio Lolenco, en la comuna de Lumaco (Región de La Araucanía): 62 hectáreas.

Incendio Grilla, en Isla de Pascua (Región de Valparaíso): 0,01 hectáreas quemadas.