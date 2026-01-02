Balance por incendios forestales: Hay 9 focos activos en cinco regiones

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Los equipos de emergencia continúan trabajando para extinguir el avance de las llamas.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance de los incendios forestales que se mantienen en combate en el país.
Hasta las 11:00 horas de este viernes, hay nueve incendios que continúan en combate, ninguno de ellos con alerta vigente.
Los siniestros se concentran en las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Metropolitana y Biobío.
⭕️#BALANCE | Hasta las 11:00 horas, 9 incendios forestales se mantienen en combate en el país, por parte de los equipos de CONAF. Ninguno de estos incendios se encuentra con alerta vigente:
▶️Incendio Parcela 6 El Edén, comuna de Collipulli, región de La Araucanía.
— CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 2, 2026
