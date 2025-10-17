Balance de la Fiscalía a seis años del estallido social: 464 víctimas de trauma ocular y más de 3 mil delitos contra funcionarios policiales

El Ministerio Público analizó los fenómenos delictivos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, con base en 32.901 causas registradas.

Este viernes, el Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social ad portas de su sexto aniversario.

El documento, elaborado por la División de Estudios y Unidad Especializada de Derechos Humanos, analiza los fenómenos delictivos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, con base en 32.901 causas registradas en todo el país.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”.

Detalles del informe de Fiscalía a 6 años del Estallido Social

El reporte constató que hubo 35.146 delitos, 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas), concentrando las Fiscalías Metropolitanas el 46,9% de los ingresos. Los meses con mayor ocurrencia fueron octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019.

Respecto a los delitos ocurridos durante el periodo, los de violencia institucional representaron el 34,1% del total, siendo seguidos por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), los desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%).

En cuanto a violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con 11.183 víctimas y 958 imputados conocidos. El 70,4% de los ingresos correspondió a apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y 20% a abusos contra particulares, habiendo también 464 víctimas de trauma ocular y 84% lesionadas por proyectiles.

Sobre los delitos contra agentes del Estado: hubo 3.142 causas (3.293 delitos), principalmente maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos terminó con una condena, reportándose 37 funcionarios con lesiones gravísimas.

Respecto a las muertes, la cantidad de víctimas pesquisadas en estas denuncias alcanzan a 30 personas. Estas víctimas en su mayoría eran hombres (93%) y un porcentaje menor eran mujeres (6%), predominando las víctimas mayores de edad (86,7%) y 10% de víctimas menores de edad (una víctima no cuenta con información sobre su edad y sexo).

En cuanto al fenómeno específico en que se produjeron estas muertes, el mayor número de fallecimientos están relacionados con incendios, seguido de desórdenes públicos, específicamente provocado entre personas particulares, y violencia institucional, en los cuales se inicia investigación por alguna acción u omisión de agentes del Estado.

