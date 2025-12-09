Balance final tras fin de semana largo: Hubo 17 muertos y 360 heridos en 471 accidentes

Respecto a los fallecidos, la cifra de este año representa un aumento de 2 personas en comparación con el 2023 y 2024, cuando se registraron 15 víctimas fatales.

Este martes, Carabineros entregó el balance final tras el último fin de semana largo del año, esto tras el feriado de este lunes por el Día de la Inmaculada Concepción.

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, sostuvo que “salieron más de 450 mil vehículos; estos ya retornaron mayoritariamente ayer, pero aún falta alrededor de 20 mil vehículos que retornen hoy”.

La autoridad, si bien destacó que “el flujo de tránsito fue positivo”, sostuvo que “nos estamos sacando un rojo en el tema de accidentes de tránsito y sobre todo en fallecidos en distintos lugares del país”.

Por su parte, el jefe de zona Tránsito Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, detalló que ocurrieron 471 siniestros viales a lo largo del país, los que terminaron con 360 personas lesionadas y 17 fallecidas.

Respecto a la cifra de fallecidos, explicaron que esto representa un aumento de 2 personas en comparación con los años 2023 y 2024, cuando se registraron 15 víctimas fatales durante el mismo periodo de tiempo.

Sobre los controles realizados, se inspeccionaron 64.150 vehículos, junto con la aplicación de 15.391 exámenes: 15.191 alcotest con 166 detenidos y 200 narcotest con 46 detenidos. Es decir, en total hubo 212 detenidos asociados a conducción bajo la influencia de sustancias.

Finalmente, en materia de fiscalización, las autoridades cursaron un total de 2.199 infracciones, principalmente debido a exceso de velocidad, conducción descuidada, no uso del cinturón de seguridad y el no uso de sistemas de retención infantil (sillas y alzadores según corresponda).