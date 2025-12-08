Balance del fin de semana largo: Carabineros reporta 10 fallecidos y más de 1.400 infracciones de tránsito a nivel nacional

En su informe, Carabineros detalló que durante este período se realizaron más de 45 mil controles preventivos, además de 11.336 exámenes a conductores en el marco de las fiscalizaciones por seguridad vial.

En medio del masivo desplazamiento registrado por el fin de semana largo, Carabineros entregó un nuevo balance que confirma 10 personas fallecidas en distintos accidentes de tránsito ocurridos entre el viernes y la madrugada de este lunes.

La jornada estuvo marcada por la alta movilidad asociada al feriado del 8 de diciembre, fecha que motivó la salida de miles de residentes de la Región Metropolitana hacia destinos turísticos y zonas rurales.

Según la institución, casi 380 mil vehículos abandonaron la capital entre las 17:00 horas del viernes y las 23:59 del domingo.

En su informe, Carabineros detalló que durante este período se realizaron más de 45 mil controles preventivos, además de 11.336 exámenes a conductores en el marco de las fiscalizaciones por seguridad vial.

El despliegue permitió la detención de 156 personas a nivel nacional por diversas infracciones y delitos, mientras que se cursaron 1.445 infracciones de tránsito.

Asimismo, la entidad reportó 354 siniestros viales en todo el país, cifra que se tradujo en la muerte de 10 personas, encendiendo nuevamente las alertas sobre el incremento de desplazamientos en estas fechas y la necesidad de reforzar las medidas de prevención tanto en carreteras como en zonas urbanas.