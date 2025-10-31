Balance de tránsito por fin de semana largo: 5 fallecidos y 38 detenidos por conducir ebrios o bajo los efectos de las drogas

Hasta la fecha, se han registrado 113 siniestros de tránsito y cursado 39 infracciones.

Carabineros entregó un balance de tránsito durante el primer día del fin de semana largo, debido al feriado de este viernes 31 de octubre.

Hasta la fecha, se han fiscalizado y controlado 12.571 vehículos y se han realizado 2.874 exámenes.

Se han detenido a 38 personas. De ese total, 11 han sido por conducir estado de ebriedad; 10 por conducir bajos los efectos del alcohol; 16 por conducir bajos los efectos de drogas y 1 por conducir a velocidad temeraria.

Se han registrado 5 fallecidos y 51 lesionados, además de 113 siniestros de tránsito.

Se han cursado 39 infracciones de tránsito.

El teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura Tránsito y Carreteras, comentó que durante el primer día del fin de semana largo han salido 155 mil vehículos desde la Región Metropolitana, transitando por las principales rutas.