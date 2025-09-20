Balance de tránsito por Fiestas Patrias: Hay 11 personas fallecidas y más de 200 heridas

Las autoridades lamentaron la cifra de personas fallecidas e hicieron un "llamado al cuidado, a la conciencia, a la responsabilidad".

Carabineros entregó el balance de tránsito preliminar durante las Fiestas Patrias.

Entre el miércoles 17 y el viernes 19 de septiembre, se han registrado 11 personas fallecidas y 226 lesionadas de diversa consideración.

“Es la misma cifra que en el año 2023, pero en razón a todas las acciones que hemos estado realizando, lamentamos mucho esa cantidad de personas que han fallecido”, remarcó la coronel Estrella Sotelo, de la Prefectura Tránsito y Carreteras.

Hasta la fecha, se han registrado 305 accidentes de tránsito, que “comparado con 2023, donde hubo una configuración de días de feriado similar al año 2025, hay una disminución de un 45,5%, menos que el año 2023″.

Personas fallecidas durante Fiestas Patrias

La coronel detalló respecto a las muertes que las principales causas son la velocidad, la conducción desatenta y la conducción en estado de ebriedad y peatones imprudentes.

Durante esta semana de contingencia, personal policial ha realizado más de 350.000 controles vehiculares, cerca de 14.700 exámenes para detectar alcohol en la sangre (alcotest).

En ese sentido, cerca de 140 personas han sido detenidas por conducir en estado de ebriedad, 70 por manejar bajo la influencia del alcohol y más de 40 personas por conducir bajo la influencia de las drogas.

Asimismo, casi 1.500 personas “han superado los límites de velocidad en la conducción, aproximadamente 418 personas han sido detectadas por no hacer uso del cinturón de seguridad y 118 por trasladar menores de edad sin su dispositivo de retención infantil”.

La coronel Sotelo afirmó que estas cifras “demuestran el trabajo que hemos realizado, pero igual nos frustra el hecho de entender que no sacamos nada a las instituciones encargadas de la seguridad con controlar y fiscalizar si es que la comunidad toda no se autocuida, no es responsable”.

“Esto es un trabajo de corresponsabilidad y quiero hacer un llamado a la comunidad, a quienes me están escuchando, no creo que les gustaría ser parte de esta penosa y lamentable cifra. Por eso, en lo que es el retorno ya hoy y mañana, les quiero hacer el llamado al cuidado, a la conciencia, a la responsabilidad”, insistió.

Para el regreso a la Región Metropolitana, “Carabineros va a ser implacable la fiscalización y especialmente sobre la causalidad de los siniestros viales que han ocasionado que hayan fallecido, lamentablemente, 11 personas”.