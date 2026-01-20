Balance de incendios forestales: 20 fallecidos y 590 viviendas destruidas en Biobío y Ñuble

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, remarcó que equipos del Ministerio Público, PDI y Servicio Médico Legal trabajan en la búsqueda de cuerpos en las zonas afectadas por los incendios.

Este martes, autoridades entregaron un balance por la situación de los incendios forestales que afectan la zona centro-sur del país, tras el Cogrid Nacional.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que hasta la fecha hay 508 viviendas destruidas en Biobío y 82 en Ñuble.

Además, se confirma la fecha de 20 personas fallecidas debido a los incendios.

Hasta ahora hay 28 incendios en combate y las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía se mantienen con alerta roja.

La comuna de San Fernando en O’Higgins también se encuentra bajo alerta roja.

Trabajo de SML en zonas afectadas por incendios

El titular de Interior también detalló que en las zonas afectadas por los incendios, el Ministerio Público está trabajando en la búsqueda de cuerpos junto a la PDI y el SML.

En esa línea, fue enfático en señalar que, antes de avanzar en tareas de retiro de escombros, se debe tener certeza de que ahí no hay cuerpos, por lo que primero se buscará si hay personas fallecidas.

Las búsquedas están relacionadas con denuncias por presunta desgracia presentadas por familiares, aseveró el ministro.