Balacera en Estación Central deja un ciudadano venezolano fallecido y otro herido

El ataque ocurrió durante la madrugada en el sector de Carlos Pezoa Véliz con Ecuador, cuando un grupo de desconocidos disparó desde un vehículo y luego huyó del lugar.

Un ciudadano venezolano murió y otro resultó herido tras un ataque armado registrado la madrugada de este martes en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el hecho se produjo pasada la medianoche en la intersección de Carlos Pezoa Véliz con calle Ecuador, donde tres hombres se encontraban reparando un automóvil en plena vía pública.

En ese momento, un vehículo de color blanco, con vidrios polarizados, se aproximó al lugar y se detuvo frente a ellos.

Desde el interior del auto -cuyos ocupantes aún no han sido identificados- se efectuaron al menos cinco disparos según las primeras diligencias, impactando a dos de las personas que estaban en el lugar. Uno de los heridos recibió un disparo en el muslo, mientras que el otro fue alcanzado en la zona del cuello.

Ambos lesionados fueron trasladados a un centro asistencial, donde uno de ellos se mantuvo en estado crítico y falleció cerca de las 5:00 horas debido a la gravedad de sus heridas. El segundo afectado permanece internado.

El fiscal Rubén Salas, de la Fiscalía ECOH, indicó que hasta ahora no se ha logrado identificar a los responsables del ataque, ni se ha determinado el móvil del hecho. Tampoco se ha informado si las víctimas mantenían antecedentes policiales.

Las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que trabaja para establecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los autores.