Balacera en El Bosque deja tres heridos, entre ellos un adolescente de 17 años: Uno está en extrema gravedad

Una balacera registrada durante la madrugada de este viernes en El Bosque dejó a tres personas heridas, entre ellas un adolescente de 17 años.

El hecho ocurrió en pasaje Nuevo Horizonte, en la zona sur de Santiago, y es investigado por la Fiscalía ECOH y Carabineros como un triple homicidio frustrado.

Los antecedentes preliminares apuntan a un posible enfrentamiento entre grupos rivales, aunque la dinámica exacta del ataque todavía debe ser establecida por los equipos investigadores.

Las tres víctimas —dos adultos y el menor de edad— llegaron con impactos balísticos hasta el Hospital El Pino, en San Bernardo.

El adolescente presenta una herida de bala en uno de sus pies, mientras que uno de los adultos habría recibido un impacto en el tórax y se encontraría en extrema gravedad, de acuerdo con la información más reciente disponible.

ECOH y Carabineros investigan la balacera

Hasta el sitio del suceso se trasladó personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), además de un fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Los equipos realizan peritajes balísticos, levantamiento de evidencia y empadronamiento de testigos con el objetivo de establecer cuántas personas participaron, desde dónde se realizaron los disparos y cuál fue la secuencia del ataque.

El sector permaneció bajo resguardo policial mientras se desarrollaban las diligencias.

Horas antes se encontró un arsenal en el mismo sector

La investigación también deberá determinar si la balacera tiene alguna relación con un procedimiento realizado horas antes en el mismo pasaje Nuevo Horizonte.

Cerca de las 23:00 horas del jueves, Carabineros llegó hasta un bloque de departamentos del sector después de recibir llamados de vecinos que alertaban sobre disparos y amenazas con armas de fuego.

Durante ese operativo fueron detenidos cuatro hombres, de 20, 21, 23 y 29 años, y se incautó un arsenal compuesto por distintas armas y municiones.

Entre las especies encontradas había un fusil Sig Sauer SG-510 calibre 7,62 mm, una pistola Colt M1911 calibre .45, una Bersa BP9CC calibre 9 mm y otra pistola que mantenía encargo vigente por robo.

Los cuatro detenidos poseen antecedentes policiales y los dos más jóvenes mantenían órdenes de detención pendientes por robo.

Por ahora, no existe confirmación de que ese procedimiento esté vinculado directamente con la posterior balacera. Esa eventual conexión forma parte de las diligencias que desarrollan Fiscalía y Carabineros.